Negoziati Usa-Iran in bilico saltano i colloqui di venerdì | Posizioni troppo distanti

I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono saltati all’ultimo minuto. Le due parti non sono riuscite a trovare un accordo e le posizioni sembrano troppo lontane. La riunione prevista per venerdì non si terrà, lasciando il futuro dei negoziati in bilico. Le tensioni tra i due paesi continuano a crescere, e ora tutti temono che si possa arrivare a un nuovo scontro.

Gli attesi colloqui tra Stati Uniti e Iran per scongiurare un nuovo attacco americano contro il regime sono a un passo dal fallimento ancora prima di cominciare. “Divario troppo ampio tra le parti” «Il divario tra le parti è troppo ampio e non può essere colmato», ha spiegato un funzionario israeliano a Ynet, al termine di una giornata di incertezze sul formato dei negoziati, sui temi da affrontare, perfino sulla sede dell’incontro. Washington respinge le richieste di Teheran Washington, secondo fonti statunitensi ad Axios, avrebbe infatti respinto le ultime richieste di Teheran, facendo saltare l'incontro previsto per venerdì tra l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono saltati.

La giornata si apre con una notizia che scuote la diplomazia internazionale.

In Iran le parole di Khamenei

