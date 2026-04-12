Negoziati Usa-Iran in Pakistan fumata nera Ghalibaf | L' America non ha conquistato la nostra fiducia Nuovi raid di Israele in Libano | 11 morti

Nella notte, a Islamabad, il rappresentante statunitense ha annunciato che non si è raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran durante i negoziati. Nel frattempo, il leader iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno conquistato la fiducia del paese. In Libano, nuovi raid israeliani hanno provocato almeno 11 morti. La situazione rimane tesa, con sviluppi che coinvolgono più aree del Medio Oriente.

L'annuncio di Vance arriva da Islamabad nel pieno della notte e gela il mondo: 'Gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo con l'Iran'. Secondo il vicepresidente americano, già partito dal Pakistan, 'non c'è la promessa da parte dell'Iran di abbandonare definitivamente l'arma nucleare'. Secondo Teheran, invece, 'i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa'. Dopo il fallimento dei colloqui l'Iran "non ha fretta di avviare un nuovo negoziato". Né ci sarà alcun cambiamento nella situazione nello Stretto di Hormuz, "a meno che gli Usa non accettino un accordo ragionevole".🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Negoziati Usa-Iran in Pakistan, fumata nera. Ghalibaf: "L'America non ha conquistato la nostra fiducia". Nuovi raid di Israele in Libano: 11 morti Usa-Iran, per Ghalibaf la porta non è chiusa: “L’America ha compreso la nostra logica, ora guadagni la nostra fiducia”Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf non chiude la porta a nuovi negoziati Usa-Iran dopo il round non conclusivo di... Negoziati USA-Iran a Islamabad: prima fumata nera. Vance torna in America. Non c'è accordo su Hormuz e nucleareIl terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, ospitato nella capitale pakistana Islamabad, si è concluso senza il raggiungimento di un accordo.