La stazione ferroviaria trasformata in hub culturale. Il progetto di Ferrovie dello Stato Valorizzare la provincia italiana attraverso il viaggio in treno e promuovere un turismo diffuso, sostenibile e accessibile. È questo l’obiettivo di “Il Paese della bellezza”, la nuova campagna di comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata in collaborazione con Digital Horizon, e già visibile in diverse stazioni lungo la Penisola: Bra, Vicenza, Pisa, Pompei e Taormina. Il progetto punta a trasformare le stazioni ferroviarie in veri e propri hub di promozione territoriale, invitando i viaggiatori a scoprire destinazioni meno battute e a vivere esperienze autentiche una volta arrivati a destinazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Ferrovie, Taormina al centro de "Il Paese della bellezza"

Articoli correlati

Tra sguardi e identità, il cambiamento culturale della bellezza femminile al centro di un incontroUna serata intensa e partecipata, introdotta dalla presidente della sezione forlivese, Silvana Catani, presentata da Patrizia Graziani, past...

L’Igreja de Santa Clara: barocco e bellezza nascosta nel cuore del Centro HistóricoC’è un momento, varcata la soglia di Largo Primeiro de Dezembro, in cui la città scompare.