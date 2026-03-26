Ferrovie Taormina al centro de Il Paese della bellezza
La stazione ferroviaria trasformata in hub culturale. Il progetto di Ferrovie dello Stato Valorizzare la provincia italiana attraverso il viaggio in treno e promuovere un turismo diffuso, sostenibile e accessibile. È questo l’obiettivo di “Il Paese della bellezza”, la nuova campagna di comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata in collaborazione con Digital Horizon, e già visibile in diverse stazioni lungo la Penisola: Bra, Vicenza, Pisa, Pompei e Taormina. Il progetto punta a trasformare le stazioni ferroviarie in veri e propri hub di promozione territoriale, invitando i viaggiatori a scoprire destinazioni meno battute e a vivere esperienze autentiche una volta arrivati a destinazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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