Tfr dei dipendenti pubblici la Consulta cambia le regole | cosa può succedere ora

La Corte costituzionale ha deciso che lo Stato non può più mantenere i tempi di attesa prolungati e la rateizzazione del Tfr per i dipendenti pubblici. Ora le regole sul pagamento delle liquidazioni devono essere modificate, eliminando queste modalità. La decisione riguarda il sistema con cui vengono versati i fondi ai lavoratori pubblici e potrebbe portare a cambiamenti concreti nelle modalità di pagamento.

Entro il 14 gennaio 2027 va riformato il sistema che oggi prevede attese fino ad anni e pagamenti a rate della liquidazione. Senza intervento del Parlamento rischio incostituzionalità e impatto da 15,6 miliardi. Il sistema con cui lo Stato paga il Tfr ai dipendenti pubblici dovrà cambiare. La Corte costituzionale ha stabilito che i lunghi tempi di attesa e la rateizzazione della liquidazione non possono più essere mantenuti. Arriva dunque un ultimatum della Consulta: Governo e Parlamento devono intervenire entro il 14 gennaio 2027 per riformare la normativa. In caso contrario, la Corte potrebbe dichiarare incostituzionali le regole attuali, con un impatto stimato sui conti pubblici fino a 15,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it

