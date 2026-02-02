Frattesi Juventus Riso spiega | La volontà dell’Inter ora è questa Cosa è accaduto a gennaio e cosa può succedere in futuro

Rilancio tra Juventus e Inter, mentre il centrocampista Frattesi resta nel mirino di più club. Riso, dirigente dell’Inter, chiarisce che al momento non ci sono possibilità di trasferimento e che l’attenzione rimane sui giocatori già in rosa. La Juventus, invece, non può contare su Jones, che avrebbe potuto cambiare aria, ma il trasferimento è saltato. Ora si aspetta di capire se in futuro ci saranno altre occasioni di mercato.

Frattesi Juventus, Riso chiude le porte a ogni trasferimento: il mancato arrivo di Jones blocca l'uscita verso il Nottingham Forest. Il valzer dei centrocampisti che avrebbe potuto ridisegnare gli equilibri della Serie A e del calcio internazionale si è interrotto bruscamente proprio sul più bello, congelando una delle operazioni più chiacchierate delle ultime ore. Se la chiave di lettura Frattesi Juventus ha spesso stuzzicato la fantasia degli addetti ai lavori in passato come possibile incrocio di mercato o semplice rivalità sul campo, la realtà odierna racconta di una permanenza forzata e definitiva del giocatore in nerazzurro.

