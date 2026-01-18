Juventus i dati della sconfitta col Cagliari | 80% possesso palla

La Juventus ha subito una sconfitta contro il Cagliari, nonostante l’ampio possesso palla, che si attesta all’80%. Un dato che evidenzia come il controllo del gioco non abbia sempre portato ai risultati sperati. Analizzando le statistiche della partita, emerge un quadro dettagliato delle dinamiche e delle criticità che hanno caratterizzato il confronto.

I numeri del match La sconfitta della Juventus suona davvero beffarda a un analisi delle statistiche. A cominciare dal possesso palla, un nettissimo 78% della Juventus contro un misero 22%. Gli expected goal raccontano una verità atroce: 0.11 per il Cagliari contro gli 1.34 della Juventus. Numeri che descrivono bene L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i dati della sconfitta col Cagliari: 80% possesso palla Leggi anche: Dal rigore sbagliato al possesso palla. La sconfitta del Pontedera in numeri Leggi anche: Il Forlì va oltre il possesso palla Col Carpi un successo di sostanza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli; Cagliari-Juventus 1-0, Spalletti: Certe partite vanno così, ma noi non siamo stati abbastanza cattivi; Juventus, Spalletti: “Sconfitta inspiegabile, ma il Cagliari ha perso troppo tempo”; Pagelle Juve, tutti i voti della sconfitta contro il Cagliari. La Juventus cade a Cagliari. Errori che si ripetono e attacco spuntato - La Juventus cade a Cagliari denotando vecchi limiti tecnici e mentali nonostante il grande lavoro svolto da Luciano Spalletti Una sconfitta che brucia. tuttomercatoweb.com

