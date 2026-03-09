Cesena-Milan 2-0 LIVE Primavera | possesso palla rossonero | Pm

Nella partita valida per la 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena ha battuto il Milan con un punteggio di 2-0. La partita si è svolta allo stadio di Cesena e ha visto i rossoneri mantenere un possesso palla elevato, senza riuscire a trovare la rete. Seguiamo gli sviluppi di questa sfida in tempo reale.