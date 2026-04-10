Blackout a Napoli area orientale e 5 comuni senza corrente | la situazione all’Ospedale del Mare

Alle 13:00 di oggi si è verificato un blackout che ha interessato l'area orientale di Napoli e cinque comuni limitrofi. Le zone coinvolte sono Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. La mancanza di energia elettrica ha interessato anche l’Ospedale del Mare, che ha subito disservizi a causa dell’interruzione di corrente. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause.

Il blackout è scattato intorno alle 13:00 e ha coinvolto Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. All'Ospedale del Mare di Ponticelli sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni. E-Distribuzione al lavoro per il ripristino. Un grosso blackout ha colpito Napoli nella tarda mattinata di oggi, con i disagi più pesanti concentrati a partire dalle 13:00. La causa, come riporta Fanpage.it, è un guasto sulla rete dell'alta tensione, che ha lasciato senza energia diverse zone dell'area orientale della città e cinque comuni della provincia: Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Blackout a Napoli, area orientale e 5 comuni senza corrente: la situazione all’Ospedale del Mare Blackout in Alta Valle Intelvi: comune senza corrente dalle 4 del mattino, alberi caduti sui cavi dopo la nevicataBlackout a Dizzasco dopo la notte di neve e vento: i disagi mentre i tecnici lavorano per ripristinare la linea elettrica Il maltempo e la tempesta... San Leone al buio, secondo blackout in pochi giorni: 150 famiglie senza correnteDisagi tra via Persefone, piazza Trinacria e via Ustica: illuminazione pubblica regolare, ma case al buio fino all’una di notte Nuovo blackout a San... Grosso blackout a Napoli e provincia oggi, coinvolto l’Ospedale del Mare: vari comuni senza elettricitàGrosso blackout a Napoli nella tarda mattinata di oggi, a causa di un guasto elettrico alla rete dell'alta tensione. Senza energia diverse zone della città e dei comuni della provincia, con gli ascens ... fanpage.it Grosso blackout elettrico dall'Ospedale del Mare ai Paesi VesuvianiLe squadre tecniche sono intervenute tempestivamente, concentrando gli sforzi iniziali sul ripristino dei servizi essenziali ... ilfattovesuviano.it