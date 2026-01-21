Nel match tra Copenaghen e Napoli, terminato 1-1, McTominay ha portato in vantaggio gli azzurri prima del pareggio di Larsson. La sfida, valida per il settimo turno della fase a gironi di Champions League, si è giocata allo Stadio Parken di Copenaghen, mantenendo aperte le speranze di qualificazione di entrambe le squadre.

Copenaghen (Danimarca), 20 gennaio 2026 - Allo Stadio Parken si sfidano Copenaghen e Napoli, alla vigilia del settimo turno della fase campionato di Champions League rispettivamente ultima e penultima della top 24 che consente di rimanere in gioco. Gli azzurri approcciano il match al meglio ma senza creare grandi occasioni, almeno fino all'episodio buono per svoltare il match e, potenzialmente, il corso dell'intero torneo: Delaney entra durissimo su Lobotka e, dopo on field review, viene espulso e, dopo appena 4', al 39', gli ospiti sbloccano la contesa con McTominay, una sentenza dagli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Copenaghen-Napoli 1-1: McTominay illude gli azzurri prima del pareggio di Larsson

LIVE Copenaghen-Napoli 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: al gol di McTominay risponde Larsson su rigoreSegui con noi la cronaca della partita tra Copenaghen e Napoli, valida per la Champions League 2026.

Copenaghen-Napoli 1-1, McTominay non basta: azzurri a rischio eliminazioneIl match tra Copenaghen e Napoli termina con un pareggio 1-1, nonostante il vantaggio numerico ottenuto dai partenopei per gran parte del secondo tempo.

