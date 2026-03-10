Il calcio a Napoli si concentra sulla stagione attuale, con molti tifosi e analisti che discutono le possibilità di vittoria. Recentemente, le battute d’arresto di alcune squadre e gli infortuni di giocatori chiave hanno alimentato le discussioni sulla corsa allo scudetto. Tuttavia, le opinioni sul futuro rimangono contrastanti, mentre l’attenzione si concentra sui risultati ottenuti e sui rimpianti per le occasioni perse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La frenata dell’Inter nel derby contro il Milan riaccende il dibattito sulla corsa scudetto, ma a Napoli prevalgono soprattutto i rimpianti. Lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni, intervistato da Bruno Majorano su Il Mattino, analizza il momento del campionato con lucidità, senza alimentare illusioni su una rimonta del Napoli. Secondo Bruno Majorano su Il Mattino, De Giovanni invita a non farsi trascinare da entusiasmi improvvisi: «Più che pazza, direi. Non essendoci più scontri diretti con l’Inter mi sembra quasi assurdo parlare di un Napoli che rientra nella lotta per il titolo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, De Giovanni: «Scudetto? Quasi impossibile. Ma restano i rimpianti per gli infortuni»

