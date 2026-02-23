Milan furioso il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali del match col Parma | la reazione al gol convalidato a Troilo
Il Milan manifesta tutta la sua rabbia dopo aver visto convalidare un gol contestato a Troilo durante la partita contro il Parma. La decisione arbitrale ha scatenato proteste tra i giocatori e lo staff, che chiedono chiarimenti. La squadra ha già annunciato che valuterà i prossimi passi per tutelare i propri diritti. La questione resta aperta e provoca discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partita continua a essere al centro delle attenzioni.
Moviola Milan Parma: la decisione di Piccinini sul gol di Troilo, cos’è successo all’85’! Gli episodi dubbi del matchLa moviola di Milan-Parma ha deciso che il gol di Troilo all’85’ non è stato valido, causando molte polemiche tra i tifosi.
Perché il gol di Troilo non doveva essere convalidato: l'analisi dell'episodio Milan-ParmaIl gol di Troilo è stato convalidato nonostante le proteste dei giocatori del Parma, che sostengono che il pallone fosse uscito prima dell’azione.
