Milan furioso il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali del match col Parma | la reazione al gol convalidato a Troilo

Il Milan manifesta tutta la sua rabbia dopo aver visto convalidare un gol contestato a Troilo durante la partita contro il Parma. La decisione arbitrale ha scatenato proteste tra i giocatori e lo staff, che chiedono chiarimenti. La squadra ha già annunciato che valuterà i prossimi passi per tutelare i propri diritti. La questione resta aperta e provoca discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La partita continua a essere al centro delle attenzioni.