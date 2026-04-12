Fabio Ascione ucciso a 20 anni dopo il lavoro il sindaco Manfredi | Dobbiamo reagire tutti per Ponticelli
Un giovane di 20 anni è stato ucciso nel quartiere di Ponticelli poco dopo aver terminato il turno di lavoro. La notizia ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali, che hanno espresso preoccupazione per la situazione di sicurezza nella zona. Il sindaco ha commentato l’accaduto sottolineando l’esigenza di un intervento collettivo per tutelare il quartiere e prevenire altri episodi di violenza. La vittima è stata colpita da un colpo di arma da fuoco.
Il sindaco Manfredi dopo la morte di Fabio Ascione, ammazzato a 20 anni dopo il lavoro: "Gli episodi criminali ci impongono una reazione collettiva".🔗 Leggi su Fanpage.it
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