Tadej Pogacar ha conquistato la Milano-Sanremo 2026, diventando il sesto campione del mondo a vincere questa classica, un risultato che non si registrava da 43 anni. La sua vittoria rappresenta un momento speciale per lo sloveno, che in carriera non aveva mai trionfato in questa gara. La giornata è stata caratterizzata da un episodio memorabile per il ciclista.

Una giornata semplicemente pazzesca per Tadej Pogacar. Per la prima volta in carriera infatti lo sloveno ha vinto la Milano-Sanremo 2026, sfatando uno dei suoi più grandi tabù. Un’impresa fantastica quella del corridore in forza alla UAE Team Emirates – XRG, maturata tra l’altro dopo una grande rimonta a seguito di una caduta prima della Cipressa. Come sappiamo, il nativo di Klanec allo sprint ha preceduto di mezza ruota Tim Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), secondo davanti a Wout Van Aert (Team Visma I Lease a Bike), poi terzo. Dopo essersi imposto anche nella Classicissima, al fuoriclasse manca soltanto la Parigi–Roubaix per completare il giro delle Classiche Monumento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar è il sesto a vincere la Sanremo da campione del mondo. Non accadeva da 43 anni!

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