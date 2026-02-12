A un alunno della città la Borsa Mortara Non accadeva da 22 anni

È una notizia che fa tornare alla mente ricordi di oltre due decenni. A riceverla questa volta è stato Lorenzo Bianchi Chignoli, un giovane di 26 anni di Ghisler. La Banca d’Italia ha assegnato a lui una delle due Borse Mortara per l’anno accademico 20262027, un riconoscimento raro che non si vedeva da 22 anni nella città.

Al ghisleriano Lorenzo Bianchi Chignoli, 26 anni, la Banca d’Italia ha assegnato una delle due Borse Mortara bandite per l’anno accademico 20262027. Istituito a favore di studenti italiani che intraprendano studi di Economia all’estero, il riconoscimento intitolato all’economista Giorgio Mortara (1885-1967) che da 22 anni non veniva assegnato a studenti pavesi, premia in particolare le tesi basate su metodi computazionali o matematici. Lorenzo Bianchi Chignoli, bresciano, ammesso al collegio Ghislieri e allo Iuss nel 2019, ha conseguito a Pavia la laurea triennale (Filosofia, 2022) e magistrale (Economia, 2024, sotto la supervisione di Guido Ascari di Pavia e Susanna Saroyan, University of Oxford). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A un alunno della città la “Borsa Mortara”. Non accadeva da 22 anni Approfondimenti su Borsa Mortara Lo spettacolo della neve nel deserto, il video del nord dell’Arabia Saudita che si tinge di bianco: “Non accadeva da 30 anni” Non accadeva dalla stagione 2021/22: il Milan rimane imbattuto in Serie A per la 15esima gara consecutiva Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una vittoria contro il Verona di Paolo Zanetti, mantenendo la serie di partite senza sconfitte in Serie A a 15, un record che non si verificava dalla stagione 202122. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Borsa Mortara Argomenti discussi: Alunno con disabilità aggredisce docente: il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno. Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite. Cosa hanno detto i giudici; Francia: insegnante di scuola secondaria accoltellata da un alunno; Maestra aggredita da un alunno finisce in ospedale, ministero condannato: Mancava prof di sostegno; A un alunno della città la Borsa Mortara. Non accadeva da 22 anni. A un alunno della città la Borsa Mortara. Non accadeva da 22 anniAl ghisleriano Lorenzo Bianchi Chignoli, 26 anni, la Banca d’Italia ha assegnato una delle due Borse Mortara bandite per ... ilgiorno.it Cervaro, alunno a scuola con la pistola giocattolo: il resto della classe diserta le lezioni per protestaIeri mattina la campanella della scuola media di Cervaro ha suonato in un’atmosfera surreale. Non c’è stato il deserto totale, ma la risposta delle famiglie allo shock di venerdì scorso è stata ... ilmessaggero.it Mortara infarinata Non era soltanto bianca: quella farina era azzurra come un cielo che stasera proprio non esiste, gialla come un pomeriggio d’estate e verde come un prato appena nato dopo la pioggia, rosa come un confetto. Una farina sorridente quasi un - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.