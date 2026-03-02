Festa delle Donne | Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi aperti gratuitamente a tutte le donne

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi resteranno aperti senza costi di ingresso per tutte le donne. L’iniziativa mira a celebrare la giornata dedicata alle donne e a offrire loro l’opportunità di visitare gratuitamente le collezioni e gli spazi storici. L’apertura è prevista per tutto il giorno.

La Giornata Internazionale della donna si passa al museo: domenica 8 marzo i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente a tutte le donne.Al Museo di Palazzo Vecchio e al Complesso delle Murate saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al.