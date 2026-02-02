Pedro Felipe Sassuolo ora è anche ufficiale | il brasiliano lascia la Juventus in prestito fino a fine stagione Il comunicato

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Pedro Felipe al Sassuolo. Il difensore brasiliano lascia Torino in prestito e giocherà con il club emiliano fino a fine stagione. La decisione è stata presa per permettergli di accumulare più esperienza e di mettersi in mostra in una categoria più adatta alle sue caratteristiche.

Pedro Felipe Sassuolo, il centrale lascia Torino per continuare a crescere in Emilia fino fino al termine della stagione: i dettagli dell’operazione. Il calciomercato della  Juventus  continua a muovere pedine importanti anche per quanto riguarda la  Next Gen, confermando la volontà della società di valorizzare i propri talenti attraverso percorsi di crescita mirati. In queste ore è arrivata l’ufficialità di un’operazione in uscita che riguarda uno dei pilastri della difesa della Seconda Squadra:  Pedro Felipe. Il difensore brasiliano, che si è distinto per fisicità e affidabilità nelle retrovie, saluta temporaneamente Torino per intraprendere una nuova avventura professionale con la maglia del  Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pedro felipe sassuolo ora 232 anche ufficiale il brasiliano lascia la juventus in prestito fino a fine stagione il comunicato

© Juventusnews24.com - Pedro Felipe Sassuolo, ora è anche ufficiale: il brasiliano lascia la Juventus in prestito fino a fine stagione. Il comunicato

Approfondimenti su Pedro Felipe Sassuolo

Pedro Felipe Sassuolo: è fatta. Il difensore brasiliano ha firmato. Ecco la formula dell’operazione con la Juventus

La trattativa tra Sassuolo e Juventus per Pedro Felipe è ufficiale.

Addio alla Juventus, Pedro Felipe pronto a passare in prestito al Sassuolo

La Juventus si prepara a cedere Pedro Felipe in prestito al Sassuolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pedro Felipe Sassuolo

Argomenti discussi: Sassuolo, non solo Nzola: si torna su Pedro Felipe della Juventus; Calciomercato Sassuolo: non solo Marsiglia, accordo con la Juve per Pedro Felipe; FLASH| Cessione in prestito per la Juve: Pedro Felipe resta in Serie A, accordo a un passo; Sassuolo, il giorno di Nzola. Ora occhio alla difesa.

pedro felipe sassuolo oraPedro Felipe Sassuolo, il centrale lascia Torino per continuare a crescere in Emilia fino fino al termine della stagione: i dettagli dell’operazionePedro Felipe Sassuolo, il centrale lascia Torino per continuare a crescere in Emilia fino fino al termine della stagione: i dettagli dell’operazione Il calciomercato della Juventus continua a muovere ... juventusnews24.com

Juventus, il difensore Pedro Felipe saluta e si trasferisce in prestito al SassuoloPedro Felipe lascia la Juventus a titolo temporaneo per vestire la maglia del Sassuolo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L'operazione. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.