Pedro Felipe Sassuolo ora è anche ufficiale | il brasiliano lascia la Juventus in prestito fino a fine stagione Il comunicato

La Juventus ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Pedro Felipe al Sassuolo. Il difensore brasiliano lascia Torino in prestito e giocherà con il club emiliano fino a fine stagione. La decisione è stata presa per permettergli di accumulare più esperienza e di mettersi in mostra in una categoria più adatta alle sue caratteristiche.

Pedro Felipe Sassuolo, il centrale lascia Torino per continuare a crescere in Emilia fino fino al termine della stagione: i dettagli dell’operazione. Il calciomercato della Juventus continua a muovere pedine importanti anche per quanto riguarda la Next Gen, confermando la volontà della società di valorizzare i propri talenti attraverso percorsi di crescita mirati. In queste ore è arrivata l’ufficialità di un’operazione in uscita che riguarda uno dei pilastri della difesa della Seconda Squadra: Pedro Felipe. Il difensore brasiliano, che si è distinto per fisicità e affidabilità nelle retrovie, saluta temporaneamente Torino per intraprendere una nuova avventura professionale con la maglia del Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedro Felipe Sassuolo, ora è anche ufficiale: il brasiliano lascia la Juventus in prestito fino a fine stagione. Il comunicato Approfondimenti su Pedro Felipe Sassuolo Pedro Felipe Sassuolo: è fatta. Il difensore brasiliano ha firmato. Ecco la formula dell’operazione con la Juventus La trattativa tra Sassuolo e Juventus per Pedro Felipe è ufficiale. Addio alla Juventus, Pedro Felipe pronto a passare in prestito al Sassuolo La Juventus si prepara a cedere Pedro Felipe in prestito al Sassuolo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pedro Felipe Sassuolo Argomenti discussi: Sassuolo, non solo Nzola: si torna su Pedro Felipe della Juventus; Calciomercato Sassuolo: non solo Marsiglia, accordo con la Juve per Pedro Felipe; FLASH| Cessione in prestito per la Juve: Pedro Felipe resta in Serie A, accordo a un passo; Sassuolo, il giorno di Nzola. Ora occhio alla difesa. Pedro Felipe Sassuolo, il centrale lascia Torino per continuare a crescere in Emilia fino fino al termine della stagione: i dettagli dell’operazionePedro Felipe Sassuolo, il centrale lascia Torino per continuare a crescere in Emilia fino fino al termine della stagione: i dettagli dell’operazione Il calciomercato della Juventus continua a muovere ... juventusnews24.com Juventus, il difensore Pedro Felipe saluta e si trasferisce in prestito al SassuoloPedro Felipe lascia la Juventus a titolo temporaneo per vestire la maglia del Sassuolo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L'operazione. tuttomercatoweb.com UFFICIALE - Pedro #Felipe in prestito con opzione al #Sassuolo. A dispetto di quanto scritto, il #Sassuolo comunica che la formula sarà quella del prestito con diritto di opzione, contro opzione e diritto di riacquisto a favore della Juventus. x.com Pedro Felipe ha firmato con il Sassuolo: il difensore classe 2004 arriva in prestito dalla Juventus NextGen - facebook.com facebook

