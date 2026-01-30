Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e va in prestito al Modena fino a fine stagione. L’attaccante campano ha scelto la squadra emiliana, che ha battuto la concorrenza di cinque altri club interessati. La decisione apre un nuovo capitolo per Ambrosino, che ora si prepara a giocare in Serie B con il Modena.

Giuseppe Ambrosino andrà in prestito al Modena fino a fine stagione, in Serie B. Per l’attaccante del Napoli c’erano cinque club interessati, ma la squadra emiliana ha superato la concorrenza delle dirette avversarie. Come riportato da Sky Sport: Fatta per Ambrosino dal Napoli: arriva al Modena in prestito secco. Superata la concorrenza di altri 5 club. Doveva approdare al Venezia in prestito per sei mesi (che sarebbero diventati diciotto se il club fosse salito in Serie A), ma è saltato tutto nel momento in cui la società e Antonio Conte hanno deciso di trattenerlo visti i partenti Lucca e Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Ambrosino al Modena in prestito fino a fine stagione

Approfondimenti su Napoli Modena

Giuseppe Ambrosino si sta trasferendo in prestito dal Napoli al Venezia, con l’accordo valido fino a giugno.

Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Ambrosino in prestito dal Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Modena

Argomenti discussi: SKY – IL MODENA IRROMPE SU AMBROSINO: FORCING SUL CLASSE 2003 DEL NAPOLI; Modena Fc, Gliozzi verso l’Avellino: i gialloblù puntano Ambrosino; Anche il Modena per Ambrosino: Avellino su Gliozzi, ma la punta non apre; ? Napoli, Marianucci e Ambrosino fuori rosa? L’indiscrezione.

Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal NapoliIl Modena è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è in fase di chiusura l’operazione che porterà Giuseppe Ambrosino in gialloblù ... ilovepalermocalcio.com

Ambrosino in prestito al Modena: sfuma definitivamente la pista AvellinoE' in corso in questi minuti la firma di Giuseppe Ambrosino in prestito dal Napoli al Modena. Lo riporta Gianluca di Marzio. Sfuma definitivamente quindi per l'Avellino l'arrivo della giovane punta, d ... msn.com

Mercato Napoli, Ambrosino conteso anche dal Modena La formula è il prestito con diritto Lo terreste Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #calciomercato #ambrosino #napoli - facebook.com facebook

#Juve Stabia in pressing per #Ambrosino. Intesa con il #Napoli per prestito il secco. Manca ancora l’intesa il calciatore. Concorrenza all’ #Avellino. @TuttoMercatoWeb x.com