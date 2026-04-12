Il Parma blocca ancora il Napoli | sogno scudetto più lontano per gli azzurri?
Il Parma ferma ancora il Napoli, impedendo agli azzurri di ottenere una vittoria e mantenere alte le possibilità di inseguire lo scudetto. La partita termina con un pareggio, ripetendo il risultato della prima sfida stagionale e della penultima giornata della scorsa stagione. Il pareggio lascia il Napoli con punti in meno rispetto alle rivali in classifica, complicando la corsa al titolo.
Il sogno scudetto del Napoli rischia di interrompersi a Parma. Gli azzurri, come all'andata e come nella penultima giornata della passata stagione, vengono bloccati sul pari dai ducali. La partita comincia come peggio non si potrebbe, con il gol siglato da Strefezza dopo meno di un minuto. Nella.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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