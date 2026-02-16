Ballet Studio l’eccellenza della danza che dalla periferia nord di Napoli conquista il mondo

Il Ballet Studio, fondato da Massimo De Santis e Francesco Annarumma, è diventato un punto di riferimento per la danza in Italia, attirando giovani talenti anche da fuori regione. Recentemente, il centro ha ospitato un prestigioso stage internazionale, che ha richiamato ballerini da tutta Europa e ha rafforzato la sua reputazione.

Grazie alla guida di Massimo De Santis e Francesco Annarumma, i giovani danzatori trovano strumenti, disciplina e ispirazione per far emergere il loro talento fino ai palcoscenici più importanti "Il Ballet Studio, diretto da Massimo De Santis e da Francesco Annarumma, è oggi una delle realtà più significative della danza italiana: un centro professionale di danza capace di trasformare la periferia nord di Napoli in un centro di cultura, talento ed eccellenza. Un territorio - spiega una nota dedicata all'attività del Ballet Studio - segnato da difficoltà sociali, economiche e urbane, dove vivere significa affrontare quotidianamente sfide legate al lavoro, all'istruzione e alla qualità della vita.