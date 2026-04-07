Dopo la vittoria contro il Milan, Juan Jesus ha pubblicato un messaggio sui social network. La squadra di Napoli ha ottenuto cinque successi di fila e ora guarda con fiducia alla possibilità di conquistare il titolo di campione d’Italia. La sfida tra le due squadre si è conclusa con un risultato favorevole ai partenopei, rafforzando la loro posizione in classifica.

Cinque vittorie consecutive per un Napoli che adesso crede davvero allo Scudetto. Resta un’impresa, ma non impossibile. In queste vittorie gli azzurri hanno ritrovato grande solidità in difesa, con tre reti subite in più di 450 minuti. E a proposito di difesa, Juan Jesus promette dedizione totale al club azzurro dopo la vittoria contro il Milan: il difensore brasiliano non vede solo tre punti, ma conferma l’identità della squadra. Juan Jesus e il Milan: oltre il risultato. La prestazione di ieri sera allo stadio Maradona ha consegnato agli azzurri un successo da secondo posto in classifica, a -7 dalla vetta occupata dall’Inter. Juan Jesus ha commentato il match sui social con una dichiarazione che va oltre il semplice referto del campo: “Non è solo una vittoria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Juan Jesus esulta sui social: il messaggio è chiaro

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