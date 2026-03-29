MXGP Lucas Coenen si aggiudica Gara-2 del GP di Svizzera ma il round va a

Durante il secondo giorno del Gran Premio di Svizzera, Lucas Coenen ha vinto Gara-2 della competizione, mentre Tom Vialle aveva conquistato la prima manche. Con questa doppia affermazione, Coenen ha ottenuto la vittoria nella tappa, che si è svolta nel terzo appuntamento del campionato mondiale MXGP 2026.

Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, mentre il round elvetico è andato a Tom Vialle che si era aggiudicato la prima manche. Sul tracciato di Frauenfeld abbiamo assistito all’assolo del belga Lucas Coenen (KTM) nella seconda manche con un margine di vantaggio di 12.5 secondi sullo sloveno Tim Gajser (Honda) mentre chiude in terza posizione l’olandese Jeffrey Herlings (Honda) a 15.9. Quarto l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 18.6, quinta per il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 35.2, mentre è sesto il suo connazionale Tom Vialle (Honda) a 57.5. Settima posizione per un... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen si aggiudica Gara-2 del GP di Svizzera ma il round va a Articoli correlati LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-2, Vialle vince il GPCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa la classifica di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:32. MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2Finita nell’album dei ricordi gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MXGP. Contenuti utili per approfondire Lucas Coenen Temi più discussi: MXGP 2026, Andalucia: Lucas Coenen e Mc Lellan trionfano in Spagna!; MXGP 2026 of Andalucia: Sacha e Lucas Coenen in qualifica; MXGP di Andalusia: Lucas Coenen domina gara uno; Dominio totale di Coenen in Andalusia! Andrea Adamo si piazza al 4° posto, rivivi il finale. MXGP, Lucas Coenen domina gara-1 del GP di Andalucia. Adamo in top 10È Lucas Coenen il dominatore assoluto di gara-1 del Gran Premio dell'Andalucia 2026, secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul circuito di Almonte, ... oasport.it MXGP 2026: Lucas Coenen conquista l'Andalucia e la vetta della classificaNel secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, disputato sul circuito di Almonte in Andalucia, Lucas Coenen si è imposto con autorità nella gara-2, confermando il suo eccellente stato di forma. Il p ... it.blastingnews.com https://www.oasport.it/2026/03/mxgp-tom-vialle-domina-gara-1-del-gp-di-svizzera-buon-6-posto-per-alberto-forato/ Tom Vialle domina la prima manche del GP di Svizzera della MXGP e sale in vetta alla classifica generale dopo lo "zero" di Lucas Coenen. - facebook.com facebook #MXGP #MXGPAndalucia Straripante Lucas Coenen (1-1) ad Almonte! Nelle due gare del Gran Premio di Andalucia lascia a 20" e 12" Jeffrey Herlings (2-2) assicurandosi il primo hurrà stagionale. L'asso della KTM contestualmente si appropria della leaders x.com