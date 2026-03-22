MX2 | Farres si prende gara-1 al GP dell’Andalucia top 10 per Valerio Lata

Nel secondo appuntamento del Mondiale 2026 di motocross, classe MX2, Farres ha vinto la prima manche al GP dell’Andalucia, mentre Valerio Lata ha concluso tra i primi dieci. La gara è iniziata con una doppietta di Triumph, segnando un risultato importante per il campionato. La competizione si è svolta su un circuito in Andalusia, con piloti che hanno affrontato condizioni variabili e un tracciato tecnico.

Comincia con una doppietta targata Triumph il GP dell’Andalucia, secondo atto valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MX2. Guillem Farres nello specifico si è imposto con fermezza in gara-1, precedendo il compagno di scuderia Camden McLellan, piazzatosi al posto d’onore. Una gara condotta sempre al vertice per il padrone di casa, già secondo dopo la prima curva, dove ad arrivare per primo è stato Sacha Coenen (KTM). Precisamente l’iberico ha approfittato della sbavatura del belga, caduto e quindi costretto a rincorrere fuori dalla top 5 accontentandosi della settima moneta. Da menzionare anche quanto fatto da McLellan, autore di una grande rimonta una volta ritrovatosi gravitare in quinta piazza per arrivare al traguardo da secondo con uno scarto di 0:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Farres si prende gara-1 al GP dell’Andalucia, top 10 per Valerio Lata Articoli correlati Motocross, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d’Argentina di MX2. Ottavo Valerio LataSimon Laengenfelder riparte da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, ovvero dalla vittoria. MX2: Laengenfelder cerca il bis al GP di Andalucia. Coenen a caccia di risposteDopo il debutto in terra argentina, la carovana del motocross si sposta per la prima volta in Europa nella stagione appena cominciata. Una selezione di notizie su Valerio Lata Discussioni sull' argomento MX2: Laengenfelder cerca il bis al GP di Andalucia. Coenen a caccia di risposte; MX2: Längenfelder in Spagna per allungare; GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena; MXGP di Andalusia: qualifiche sotto il segno dei Coenen. | Top 10 MX2 RACE 1, Round 1 Prestige Ottobiano 1) Valerio Lata 2) Manuel Iacopi 3) Jekabs Kubulins 4) Maxime Grau 5) Maurizio Scollo 6) Andrea Zanotti 7) Alexis Fueri 8) Riccardo Pini 9) Morgan Bennati 10) Douwe Van Menchgelen x.com Pole position nella prima prova di campionato italiano Pro Prestige @24mx a #Ottobiano per Valerio #Lata in MX2 e Jan #Pancar in MX1. Andrea #Roberti in MX2 e Mattia #Guadagnini in MX1 hanno fatto segnare il miglior crono nell'altro gruppo e partirano al facebook