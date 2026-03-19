La carovana del motocross si sposta in Europa per la prima volta questa stagione, dopo il debutto in Argentina. In MX2, Laengenfelder cerca il suo secondo successo consecutivo al GP di Andalucia, mentre Coenen si presenta alla gara alla ricerca di risposte e di migliorare la sua posizione in classifica. La competizione si svolge sulla pista spagnola, con i piloti impegnati nelle qualifiche e nelle heat di gara.

Dopo il debutto in terra argentina, la carovana del motocross si sposta per la prima volta in Europa nella stagione appena cominciata. Questo fine settimana si correrà infatti il GP dell’Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026. C’è grande attesa in particolar modo nella classe MX2, pronta a vivere un fine settimana in cui sono attese sorprese, ma anche alcune certezze. Ma qual è la situazione al momento? In quel di Bariloche a dominare in lungo ed il largo è stata la KTM di Simon Laengenfelder, attualmente leader con 50 punti precedenti le Triumph di Guillem Farres e Camden Mc Lellan. Ovviamente, i fari saranno punti anche su altri piloti competitivi, vedi Liam Everts (Husqvarna) e, soprattutto Sacha Coenen (KTM), settimo con 32 punti complice anche lo zero messo a referto nella gara-2 argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2: Laengenfelder cerca il bis al GP di Andalucia. Coenen a caccia di risposte

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