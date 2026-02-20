MrRain in concerto a Firenze

Mr.Rain ha annunciato un nuovo tour nel 2026, portando la sua musica nei teatri di tutta Italia. La decisione di esibirsi in questi spazi intimi nasce dalla volontà di offrire un’esperienza diversa ai suoi fan, con performance più coinvolgenti e personali. La prima data si svolgerà a Firenze, attirando molti appassionati desiderosi di ascoltare dal vivo le sue canzoni più popolari. La tournée si presenta come un momento speciale per l’artista e il pubblico.

Mr.Rain torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l’atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico. Tra ottobre e novembre MR.RAIN, con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Le prevendite per i biglietti apriranno a partire da oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00 sul circuito Ticketone.it A fine 2025 MR.RAIN ha pubblicato i singoli ‘EFFETTO MICHELANGELO’ e ‘CASA IN FIAMME’ prodotto da DARDUST, dopo un anno di lavoro in studio dove l’artista si è preso il tempo necessario per raccontare il suo mondo nel modo più autentico possibile, singoli che rappresentano l’inizio di un nuovo percorso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

