mr rain a padova il 29 ottobre 2026

Mr Rain ha annunciato il suo ritorno dal vivo nel 2026, motivato dal desiderio di sperimentare un’atmosfera più intima e coinvolgente. Per la prima volta, l’artista sceglie i teatri, tra cui il Gran Teatro Geox di Padova, dove si esibirà il 29 ottobre. La scelta di questa location mira a creare un’esperienza diversa per il pubblico, con un’attenzione particolare alla qualità dell’acustica e all’intimità dello spettacolo.

MR.RAIN torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l’atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico: tra questi, il Gran Teatro Geox di Padova, dove il cantante arriverà il 29 ottobre! In autunno MR.RAIN, artista con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro le emozioni, le parole e il legame diretto con il pubblico, in un contesto raccolto che esalterà l’anima più autentica del suo repertorio. 🔗 Leggi su Udine20.it

Leggi anche: Mr. Rain torna a Padova al Gran Teatro Geox

Radio 105 e Mr Rain: il capodanno in piazza CavalliIl capodanno a Piacenza si è svolto in piazza Cavalli, dove numerosi cittadini hanno atteso la mezzanotte nonostante le basse temperature.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mr.Rain torna in tour nel 2026: tappa a Padova il 29 ottobre; Mr. Rain torna a Padova al Gran Teatro Geox il 29 ottobre 2026; Mr Rain debutta nei teatri: il 29 ottobre tappa al Gran Teatro Geox di Padova; Mr. Rain porta la sua musica nei teatri italiani.

Mr. Rain torna a Padova al Gran Teatro GeoxMr. Rain torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l’atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico: tra questi, il Gran Teatro Geox di Padova, dove ... padovaoggi.it

Mr Rain debutta nei teatri: il 29 ottobre tappa al Gran Teatro Geox di PadovaMr Rain, forte dei suoi 24 dischi di platino, annuncia il primo tour teatrale con una tappa padovana nell'autunno 2026. lavocedivenezia.it

Mr.Rain annuncia il suo primo tour nei teatri italiani nel 2026, tappa al Gran Teatro Geox di Padova il 29 ottobre. Biglietti disponibili su Ticketmaster e Ticketone - facebook.com facebook