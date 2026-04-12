Museo del Novecento | 4 nuovi percorsi per un’arte senza confini

Il Museo del Novecento di Milano ha annunciato l’aggiunta di quattro nuovi percorsi all’interno dell’Arengario. Questi percorsi collegano le collezioni permanenti alle opere di artisti contemporanei e prevedono interventi di riallestimento e nuovi progetti. La scelta mira a offrire ai visitatori un’esperienza più articolata, con un collegamento tra passato e presente dell’arte. L’obiettivo è ampliare l’accesso a diverse espressioni artistiche e creare un percorso più dinamico.

Il Museo del Novecento di Milano ha svelato quattro nuovi percorsi che trasformeranno l’esperienza all’interno dell’Arengario, tra riallestimenti e progetti ambiziosi che collegano le collezioni permanenti alla ricerca contemporanea. La strategia presentata punta a rendere il museo un punto di passaggio dinamico, capace di guardare verso la città e verso i futuri lavori di espansione nella seconda torre. L’atmosfera all’interno della struttura è quella di una metamorfosi in corso. Nella Sala Fontana, le opere di Diego Marcon, artista che ha ottenuto il Premio ACACIA, creano un dialogo profondo con l’ambiente circostante grazie al posizionamento sotto il Soffitto Spaziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Museo del Novecento: 4 nuovi percorsi per un’arte senza confini Leggi anche: "Poeta Innanzitutto": Ottone Rosai e l'arte universale del quotidiano al Museo Novecento Arte per tutti al Museo del Novecento. Esperti, interpreti e studenti uniti per raccontare i capolavori in LisAnastasio "La prima suggesione che ho voluto condividere con tutto il gruppo di lavoro è che le persone sorde ne dovessero far parte perché la...