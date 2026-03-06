Al Museo del Novecento si svolge un evento dedicato all’arte accessibile, coinvolgendo esperti, interpreti e studenti. Durante l’iniziativa, viene discusso come rendere i capolavori più comprensibili anche alle persone sorde. Un rappresentante del gruppo ha sottolineato che la sordità rappresenta un’identità organica e che, per questa ragione, le persone sorde dovrebbero partecipare attivamente alla narrazione artistica.

Anastasio "La prima suggesione che ho voluto condividere con tutto il gruppo di lavoro è che le persone sorde ne dovessero far parte perché la sordità è un’identità organica". E infatti tra gli studenti dell’Istituto Superiore Albe Steiner di Milano che hanno contribuito a realizzare il progetto che rende ancora più accessibile il Museo del Novecento c’è anche Achille, un ragazzo non udente e non ancora maggiorenne, che ha aiutato i suoi compagni di classi, quella della IV F, ad avvicinarsi alla Lingua dei Segni Italiana, Lis in breve. Ma non solo. Nello stesso progetto c’è Mare Roev, nato in Armenia, anche lui sordo e cresciuto in una famiglia di sordi "da 53 generazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arte per tutti al Museo del Novecento. Esperti, interpreti e studenti uniti per raccontare i capolavori in Lis

