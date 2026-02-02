Metro Linea 2 Napoli chiusa la stazione Amedeo per un mese | riaprirà il 1 marzo

La stazione Amedeo della metro Linea 2 a Napoli rimarrà chiusa per un mese. La chiusura riguarda i lavori di ristrutturazione e ammodernamento, che costano 13 milioni di euro. La riapertura è prevista per il primo marzo. Durante questo periodo, i pendolari devono usare le alternative o percorsi alternativi. La città si prepara a una fase di lavori importanti per migliorare il servizio.

Chiusa per lavori la Stazione Amedeo della metro Linea 2: riaprirà il 1 marzo. I lavori costano 13 milioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Napoli Metro

A Napoli, le stazioni della metropolitana di piazza Amedeo e Montesanto sulla Linea 2 saranno chiuse a febbraio e marzo per lavori di adeguamento finanziati dal PNRR.

Dal 1° al 28 febbraio, la fermata di Piazza Amedeo sulla Metro Linea 2 sarà temporaneamente chiusa per lavori riprogrammati su richiesta della Regione Campania.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Metro

Argomenti discussi: Napoli, Metro Linea 2: posticipati i lavori nelle stazioni di Piazza Amedeo e Montesanto; Metro Linea 2, dal 1° febbraio chiude la stazione di Piazza Amedeo; Napoli-Chelsea, la Linea 2 della metro prolunga l’orario: corse anche dopo la partita; Mercoledì Napoli-Chelsea, corse straordinarie Metro Linea 2.

Metro Linea 2 Napoli, chiusa la stazione Amedeo per un mese: riaprirà il 1 marzoChiusa per lavori la Stazione Amedeo della metro Linea 2: riaprirà il 1 marzo. I lavori costano 13 milioni. fanpage.it

Metro 2 di Napoli, stop a fermate Piazza Amedeo e MontesantoDa febbraio a maggio 2026 ci saranno importanti novità per chi si sposta ogni giorno con la Linea 2 della metropolitana di Napoli. Le stazioni di Piazza Amedeo e Montesanto verranno chiuse ... napolike.it

Trasporti. Metro linea 1, per Pasqua apre la fermata Tribunale. Poi tocca a Capodichino (video) - facebook.com facebook

: per consentire attività di verifica in linea, oggi ` , anticipa le ultime corse: ore : ore : x.com