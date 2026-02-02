La stazione di piazza Amedeo sulla Linea 2 della metro di Napoli resterà chiusa fino a marzo. La chiusura è iniziata domenica 1 febbraio per permettere lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr. I pendolari dovranno trovare percorsi alternativi almeno fino alla riapertura, prevista tra circa un mese.

Stop temporaneo alla fermata di piazza Amedeo. È chiusa da domenica 1 febbraio la stazione di piazza Amedeo della Metro Linea 2, interessata da importanti lavori di riqualificazione. La fermata resterà inaccessibile al pubblico fino al 28 febbraio, con riapertura programmata per il 1 marzo, salvo imprevisti. L'intervento è curato da Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ed è finanziato nell'ambito dei fondi Pnrr. Lavori sulle scale e riqualificazione dell'edificio. In questa prima fase sono previsti interventi strutturali sulle scale, che verranno rifatte e ampliate per migliorare sicurezza e flussi di passeggeri.

© Dayitalianews.com - Napoli, metro Linea 2, stazione di piazza Amedeo chiusa per lavori Pnrr: riapertura prevista a marzo

