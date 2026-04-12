Due giovani sono stati fermati dopo un episodio in cui un uomo è deceduto davanti al proprio figlio. La procura di Massa ha aperto un'indagine e li ha accusati di concorso in omicidio volontario. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. La vicenda è sotto i riflettori delle forze dell’ordine e della magistratura.

Con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, per la morte del 46enne Giacomo Bongiorno, avvenuta nella notte nel centro cittadino in seguito ad un' aggressione da parte di un gruppo di giovani, tra i quali alcuni minorenni. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni. I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo ad identificare tutti i soggetti coinvolti, spiega la procura e sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini. Il pm di turno nella mattinata di oggi proceduto ad interrogatori ed audizioni di testimoni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore davanti al figlio, fermati due giovani

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