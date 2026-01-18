Marelli sull’arbitraggio di Massa | Giusto revocare il rigore alla Juve Ammonizione Yildiz? Non poteva fare altrimenti Vi spiego perché

Marelli, in un’intervista a Dazn, ha analizzato gli episodi arbitrali di Cagliari-Juve, evidenziando la revoca del rigore alla Juventus come corretta. Ha inoltre commentato l’ammonizione di Yildiz, spiegando le ragioni che hanno portato a quella decisione. Le sue considerazioni offrono una prospettiva chiara e obiettiva sugli episodi chiave della partita.

