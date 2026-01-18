Marelli sull’arbitraggio di Massa | Giusto revocare il rigore alla Juve Ammonizione Yildiz? Non poteva fare altrimenti Vi spiego perché
Marelli, in un’intervista a Dazn, ha analizzato gli episodi arbitrali di Cagliari-Juve, evidenziando la revoca del rigore alla Juventus come corretta. Ha inoltre commentato l’ammonizione di Yildiz, spiegando le ragioni che hanno portato a quella decisione. Le sue considerazioni offrono una prospettiva chiara e obiettiva sugli episodi chiave della partita.
Marelli ai microfoni di Dazn ha commentato gli episodi in Cagliari Juve soffermandosi su due momenti chiave del match. Le sue parole. L’anticipo tra Cagliari e Juventus ha lasciato in dote non solo sorprese sul piano del punteggio, ma anche una serie di episodi da moviola che hanno richiesto l’intervento del VAR e analisi approfondite. Per fare chiarezza sulla direzione di gara di Massa, Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista per DAZN, ha commentato gli episodi arbitrali del primo tempo di Cagliari-Juventus, analizzando con precisione chirurgica le dinamiche che hanno portato alla revoca del penalty per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
