Durante la partita tra Atalanta e Juventus, la moviola ha acceso discussioni su un possibile rigore. Il Corriere dello Sport segnala che l’arbitro ha valutato una mano di Bremer, sostenendo che il braccio era fuori sagoma. De Roon, invece, rischia di finire nel mirino dei giudici per un’azione contestata. In campo, l’episodio ha fatto discutere tifosi e analisti, mentre l’arbitro ha preso una decisione che potrebbe influenzare il risultato finale.

Moviola Atalanta Juve, CorSport: mano Bremer? Ederson non se ne era accorto ma il braccio è fuori sagoma. L’analisi degli episodi. Il Corriere dello Sport analizza così gli episodi da moviola di Atalanta Juve, assegnando un 5.5 in pagella all’arbitro Fabbri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata MANO BREMER – Anche Ederson, che aveva fatto partire il cross da distanza ravvicinata, non sembrava essersi accorto del tocco di mano di Bremer. Per Fabbri notarlo in campo era molto difficile e infatti se n’è accorto il Var Abisso che lo ha richiamato all’On Field Review. Nell’episodio il difendente non fa nessun movimento verso il pallone, ma ha il braccio alto, fuori dalla propria sagoma ed è questo che ha convinto l’arbitro, dopo la revisione al monitor, a considerare il tocco come punibile e di conseguenza ad assegnare il calcio di rigore per l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Atalanta Juve, CorSport: mano Bremer? Braccio fuori sagoma. De Roon rischia

Approfondimenti su Atalanta Juve 2023

Durante la partita tra Atalanta e Inter, l’arbitro La Penna ha ricevuto commenti positivi da Calvarese, che ha sottolineato la sua capacità di fischiare con precisione.

Questa sera a Bruxelles, l’Atalanta affronta l’Union St.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Atalanta Juve 2023

Argomenti discussi: Napoli, Inter, Juve e Atalanta: quanto hanno guadagnato le squadre italiane finora in Champions League; Maccabi Tel Aviv-Bologna, la moviola: Kikacheishvili sbaglia. Il rigore è l'errore più grave; Moviola Atalanta Juve, CorSport: mano Bremer? Braccio fuori sagoma. De Roon rischia; Atalanta-Juventus, la moviola dei giornali: dubbi su De Roon-Cambiaso, c'era il rigore di Bremer?.

Atalanta Juve 3-0: bianconeri fuori dalla Coppa Italia, i nerazzurri volano in semifinaleAtalanta Juve, alla New Balance Arena il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Ata ... calcionews24.com

Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26 (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l’U ... juventusnews24.com

Santo Viglianesi. . La moviola di #Cesari: "Rigore #Atalanta Anti Calcio" #AtalantaJuve #CoppaItalia facebook

Moviola #AtalantaJuve Gli episodi dubbi del match x.com