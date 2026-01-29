Rissa e movida violenta a Licata vicino Agrigento Daspo Willy nei confronti di cinque minorenni
Una rissa scoppiata a Licata, vicino Agrigento, ha portato all’emissione di cinque Daspo Willy nei confronti di minorenni coinvolti. La polizia ha avviato le indagini e il Questore ha deciso di applicare i provvedimenti per evitare che i giovani tornino a creare problemi nelle zone della movida. La situazione si è sbloccata solo dopo che le forze dell’ordine sono intervenute per calmare gli animi.
Cinque provvedimenti D.A.Spo Willy nei confronti di altrettanti minorenni: è il bilancio dell'ultima operazione della Polizia di Stato contro la movida violenta a Licata. I giovani sono stati raggiunti dal divieto di accesso e stazionamento in Piazza Sant'Angelo e nelle aree limitrofe, dopo una rissa avvenuta lo scorso 14 dicembre. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore Dott. Tommaso Palumbo, come conseguenza delle indagini che hanno permesso di ricostruire l'episodio e identificare i responsabili. Cinque minorenni coinvolti in una rissa a Licata I provvedimenti D.A.Spo Willy Un precedente e la violazione del divieto La risposta delle istituzioni alla movida violenta Cinque minorenni coinvolti in una rissa a Licata L'attività investigativa è stata condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata.
