Movida violenta a Novara | ancora una in centro l' intervento della polizia

Nella notte di ieri, nel centro storico di Novara, si sono verificati nuovi episodi di violenza legati alla movida. La polizia è intervenuta tempestivamente per riportare la calma, intervenendo in un’area già interessata da recenti incidenti analoghi durante i fine settimana. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione si aggravasse ulteriormente.

Ancora una notte violenta nel centro storico di Novara. Solo l'intervento immediato della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente in un'area già segnata da recenti episodi di cronaca legati alla movida del fine settimana.La rissa in cittàI disordini si sono verificati nella.🔗 Leggi su Novaratoday.it Terni, controlli in centro sulla 'movida': un arresto della Polizia di StatoNella serata di sabato 17 gennaio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante per la prevenzione... Discoteca e centro storico sotto la lente: maxi controlli della Polizia nella movida ravennateTask force in piazza Kennedy e ispezioni nei locali: verificati i sistemi antincendio e la capienza.