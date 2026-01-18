Terni controlli in centro sulla ' movida' | un arresto della Polizia di Stato

Nella serata di sabato 17 gennaio, la Polizia di Stato di Terni ha svolto controlli mirati nel centro città, nell’ambito delle attività di prevenzione legate alla movida. L’intervento, coordinato dal Questore Abenante, ha coinvolto le principali vie del centro per garantire la sicurezza pubblica. Durante i controlli, è stato anche eseguito un arresto, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nella zona.

Nella serata di sabato 17 gennaio, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante per la prevenzione e il contrasto delle criticità connesse alla cosiddetta "movida", è stato effettuato un servizio interforze che ha interessato le principali vie e piazze del centro cittadino. Alle attività hanno preso parte Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento della serata sotto il profilo della sicurezza. In tale contesto, personale della Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di un cittadino straniero residente a Terni: suoi confronti era stata emessa un'ordine di carcerazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente accompagnamento presso la locale Casa Circondariale per l'espiazione della pena.

