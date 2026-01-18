Catania ‘Movida Sicura’ | controlli interforze nel centro della città anche questo fine settimana

A Catania, anche questo fine settimana di gennaio, sono stati effettuati controlli interforze nel centro storico, volti a garantire la sicurezza durante la movida serale e notturna. Il servizio, disposto dal Questore, ha interessato le aree più frequentate da cittadini e turisti, assicurando un ambiente più sicuro e controllato nelle zone di maggiore aggregazione.

Anche questo fine settimana di gennaio, il centro storico di Catania è stato interessato da un ampio servizio di controllo interforze, disposto dal Questore per assicurare un sereno svolgimento della movida serale e notturna, soprattutto nelle zone più frequentate da cittadini e turisti, vicino a locali e luoghi di ritrovo. La Questura ha coordinato un dispositivo articolato, con la supervisione di un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, supportato da pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell'Esercito Italiano nell'operazione "Strade Sicure", con il contributo operativo della Polizia Scientifica.

