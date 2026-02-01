Catania ‘Movida Sicura’ | controlli Interforze nel weekend

Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro storico di Catania. Un dispositivo coordinato ha mantenuto alta la presenza di polizia e carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti giovani che si sono riversati in strada. I controlli sono stati fatti in modo capillare, verificando documenti, rispetto delle norme e il rispetto delle regole anti-Covid. La movida catanese si è svolta senza particolari incidenti, grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine che hanno vigilato sull’area.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un dispositivo coordinato per la sicurezza del centro storico. Anche in quest’ultimo fine settimana, come di consueto, la movida catanese è stata monitorata da un servizio di controllo interforze, organizzato su disposizione del Questore di Catania e concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo era garantire la sicurezza nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, soprattutto nei pressi di locali e aree di aggregazione. La Questura ha coordinato un ampio dispositivo nel centro storico, con il supporto della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”) e Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, ‘Movida Sicura’: controlli Interforze nel weekend Approfondimenti su Movida Sicura Catania, Movida Sicura: controlli a tappeto, interforze nel weekend Movida Sicura a Catania: controlli a tappeto interforze nel Weekend Nel fine settimana di dicembre, Catania ha visto l’attuazione di controlli interforze nel centro storico, coordinati dalla Questura. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Catania. Vasto servizio di controllo interforze Ultime notizie su Movida Sicura Argomenti discussi: Catania, movida sicura, controlli interforze nel centro cittadino; Movida a Catania, controlli interforze nel weekend: multe per più di 30 mila euro; Controlli serrati durante la movida a Catania: 386 persone identificate, multe e stop ai parcheggiatori abusivi; Sicurezza nei locali della 'movida', scattano i controlli: Necessità indifferibile - FoggiaToday. Catania. Movida sicura in città: controlli interforze rafforzati nel centro storico e sul lungomareIl centro storico di Catania e le zone più frequentate dai cittadini e dai turisti hanno vissuto anche questo fine settimana un’intensa attività di controllo interforze, finalizzata a ... libertasicilia.it Movida a Catania, rafforzati i controlli interforze nel weekendAnche nel fine settimana appena trascorso a Catania è stato attuato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore ... canalesicilia.it Nocera Inferiore, controlli rafforzati per una movida sicura e responsabile https://tinyurl.com/34wnuxdh - facebook.com facebook Sicurezza nei locali della 'movida', scattano i controlli: "Necessità indifferibile" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.