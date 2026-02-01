Catania ‘Movida Sicura’ | controlli Interforze nel weekend
Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro storico di Catania. Un dispositivo coordinato ha mantenuto alta la presenza di polizia e carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti giovani che si sono riversati in strada. I controlli sono stati fatti in modo capillare, verificando documenti, rispetto delle norme e il rispetto delle regole anti-Covid. La movida catanese si è svolta senza particolari incidenti, grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine che hanno vigilato sull’area.
Un dispositivo coordinato per la sicurezza del centro storico. Anche in quest'ultimo fine settimana, come di consueto, la movida catanese è stata monitorata da un servizio di controllo interforze, organizzato su disposizione del Questore di Catania e concordato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo era garantire la sicurezza nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, soprattutto nei pressi di locali e aree di aggregazione. La Questura ha coordinato un ampio dispositivo nel centro storico, con il supporto della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano (operazione "Strade Sicure") e Polizia Scientifica.
Nel fine settimana di dicembre, Catania ha visto l’attuazione di controlli interforze nel centro storico, coordinati dalla Questura.
