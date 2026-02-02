Vandalismo notti insonni e aggressioni La movida fuori controllo che tiene in ostaggio il Flaminio

Le notti nel quartiere Flaminio sono diventate un incubo. Da quando l’ex cinema Capitol è stato trasformato in una discoteca, gli abitanti vivono in tensione. Vandalismi, schiamazzi e aggressioni sono all’ordine del giorno. La situazione sembra fuori controllo e molti chiedono interventi immediati per fermare questa escalation.

Non c'è pace per gli abitanti del quartiere Flaminio. Almeno dal 2022. In questi quattro anni, infatti, la trasformazione di un ex cinema, il “Capitol”, in una discoteca, ha reso drammatiche le notti del fine settimana. I sogni si sono tramutati in incubi. Ne scrivemmo per la prima volta ad aprile 2022. L'ex cinema, che tra il 2012 e il 2016 era diventato un locale jazz, sul finire dell'emergenza pandemica riaprì i battenti in una nuova veste: una discoteca. Le prime serate (il sabato) furono nel periodo di Pasqua di quattro anni fa, e già portarono i primi problemi: file di centinaia di giovanissimi sul marciapiede, in via Sacconi, con evidente pregiudizio per la regolare viabilità.🔗 Leggi su Romatoday.it

