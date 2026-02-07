Turismo fuori controllo e movida | raffica di denunce tra B&B e locali della Napoli bene

Nel cuore di Chiaia, i carabinieri hanno intensificato i controlli contro il turismo selvaggio e i locali notturni. Durante le operazioni, sono state emesse molte denunce tra B&B e locali della zona. La movida fuori controllo preoccupa residenti e forze dell’ordine, che cercano di mettere un freno ai comportamenti rischiosi e alle irregolarità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il turismo incontrollato e i locali notturni. Fenomeni nella lente dei controlli dei Carabinieri impegnati durante il servizio anti movida nella zona dei Baretti nel quartiere Chiaia. Perché, se è vero che tra i giovanissimi girano droga e armi è anche vero che, attorno a una delle città più visitate del Belpaese, l’attenzione deve essere sempre alta su più fronti. Partiamo dai B&B. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro con il prezioso contributo della Polizia Municipale hanno intensificato i controlli sulle strutture ricettive. In 3 B&B di Chiaia sono stati trovati 6 ospiti (due per struttura) per i quali i 3 titolari delle rispettive attività non avevano comunicato la presenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo fuori controllo e movida: raffica di denunce tra B&B e locali della Napoli bene Approfondimenti su Napoli Baretti Napoli, controlli nei locali della movida: denunce per alcol a minori e discoteca sequestrata I carabinieri di Napoli hanno fatto un giro nei locali della movida nel centro città. Lavoro nero e locali fuori norma, raffica di controlli nella movida: sanzioni per oltre 10 mila euro Nelle ultime settimane, la polizia di Stato ha intensificato i controlli nella movida del centro di città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Baretti Argomenti discussi: Costi energetici fuori controllo: bollette sempre più pesanti per le imprese ravennati; Auto fuori controllo sul ghiaccio? Ecco cosa fare; FOCUS LFCV | L'erosione dell'anima: perché Firenze sta diventando una città senza cittadini; Bollette fuori controllo: a Ravenna l’energia costa fino al 90% in più rispetto al 2019. Turismo in crescita, con nuove mete e il fuori stagioneAltre rilevazioni, relative alla stagione estiva, diranno se il trend è solido e soprattutto se il 2025 può candidarsi a diventare l’anno in cui il Paese è ritornato, più o meno stabilmente, ai ... repubblica.it Turismo: Filcams Cgil, lavoro nero e grigio, serve più controlloC'è tanto lavoro nero ma c'è anche tanto lavoro grigio, cioè contratti part time, lavoratori che invece vengono sfruttati per 10-15 ore giornaliere, scarsa igiene, scarsa sicurezza sul lavoro. Quindi ... ansa.it Santanchè: “Turismo, 185 miliardi di spesa. Ora la sfida è portare i flussi fuori dal 4% d’Italia” https://www.economymagazine.it/santanche-turismo-185-miliardi-di-spesa-ora-la-sfida-e-portare-i-flussi-fuori-dal-4-ditalia/ #turismo #santanchè #economymag facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.