Masterchef fuga da Sanremo | la finale slitta al 5 marzo Quattro concorrenti a sorpresa si giocano il titolo fan imbestialiti | cosa è successo

Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, si trova coinvolto in un imprevisto che ha portato alla riprogrammazione della finale di Masterchef, prevista originariamente per questa settimana. La causa è una fuga di concorrenti da Sanremo, che ha costretto gli organizzatori a spostare l’evento al 5 marzo. La decisione ha sorpreso i fan, soprattutto perché tra i quattro concorrenti finalisti ci sono anche quattro partecipanti a sorpresa. La competizione riprenderà tra poche settimane, lasciando i sostenitori in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo.

Se c'era una certezza per i fan di Masterchef era l'arrivo in finale di Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, tra i protagonisti (in positivo) dell'edizione. Eppure, dopo l'eliminazione la scorsa settimana di uno dei favoriti, Matteo Lee, tutto era possibile. E così è stato: contro ogni previsione il dentista creativo, capace di realizzare piatti da ristorante stellato, è stato eliminato all'Invention Test, seguito al Pressure dal controllista 35enne di Massa, Niccolò. Così a giocarsi la finalissima saranno Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo: l'appuntamento, però, sarà tra due settimane, giovedì 5 marzo, con ogni probabilità per non sovrapporsi a Sanremo, slittato in avanti rispetto agli scorsi anni causa Olimpiadi.