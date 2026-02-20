Masterchef fuga da Sanremo | la finale slitta al 5 marzo Quattro concorrenti a sorpresa si giocano il titolo fan imbestialiti | cosa è successo

Da ilfattoquotidiano.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, si trova coinvolto in un imprevisto che ha portato alla riprogrammazione della finale di Masterchef, prevista originariamente per questa settimana. La causa è una fuga di concorrenti da Sanremo, che ha costretto gli organizzatori a spostare l’evento al 5 marzo. La decisione ha sorpreso i fan, soprattutto perché tra i quattro concorrenti finalisti ci sono anche quattro partecipanti a sorpresa. La competizione riprenderà tra poche settimane, lasciando i sostenitori in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo.

Se c’era una certezza per i fan di Masterchef era l’arrivo in finale di Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, tra i protagonisti (in positivo) dell’edizione. Eppure, dopo l’eliminazione la scorsa settimana di uno dei favoriti, Matteo Lee, tutto era possibile. E così è stato: contro ogni previsione il dentista creativo, capace di realizzare piatti da ristorante stellato, è stato eliminato all’Invention Test, seguito al Pressure dal controllista 35enne di Massa, Niccolò. Così a giocarsi la finalissima saranno Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo: l’appuntamento, però, sarà tra due settimane, giovedì 5 marzo, con ogni probabilità per non sovrapporsi a Sanremo, slittato in avanti rispetto agli scorsi anni causa Olimpiadi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

