Il vertice di pace a Ginevra è già un flop | Mosca e Kiev si accusano a vicenda di sabotare i negoziati
Il vertice di pace a Ginevra si apre sotto una cattiva luce, perché Mosca e Kiev si scambiano accuse di sabotare i negoziati. La tensione tra le due parti si fa sentire già nelle prime ore, con entrambe che negano di voler trovare una soluzione. La presenza di rappresentanti degli Stati Uniti non sembra riuscire a smorzare le tensioni, che rischiano di far naufragare l'incontro.
Inizia oggi a Ginevra, in Svizzera, e si concluderà domani l’atteso vertice di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Ma se qualcuno spera nell’annuncio di un accordo o di una tregua, è molto probabile che resti deluso, perché il round negoziale non è partito sotto i migliori auspici. Ad accendere la miccia è stata Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che alla vigilia del vertice ha lanciato accuse shock contro l’amministrazione di Volodymyr Zelensky, definita addirittura “una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste”. Un attacco che di certo non ha contribuito a creare un clima collaborativo e che, al contrario, sembra tradire le reali intenzioni del Cremlino, il quale – complice l’avanzata lenta ma costante delle proprie truppe – punta a massimizzare i vantaggi ottenuti sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Gli 007 di Kiev: «Mosca prepara un attacco camuffato sul proprio territorio per sabotare i negoziati Usa»
Secondo le valutazioni del Servizio di intelligence estero ucraino, il Cremlino starebbe pianificando un’attacco su larga scala con possibili vittime, nel tentativo di sabotare i negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti.
