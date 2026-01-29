Addio a Franco Menichelli il piccolo che cambiò la ginnastica italiana

Si è spento Franco Menichelli, uno dei grandi nomi della ginnastica italiana. Non era solo un ginnasta, ma un vero artista del movimento. Con le sue traiettorie leggere, ha rivoluzionato il modo di vedere questa disciplina e ha anticipato molte innovazioni. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dello sport e della ginnastica.

Franco Menichelli non era saltato un ginnasta, ma un artista del movimento, un uomo capace di disegnare traiettorie leggere nell'aria e di anticipare il futuro della ginnastica. Lo chiamavano "Il Piccolo", non per ciò che rappresentava, ma per la statura e quella timidezza che spezzo mascherava dietro una battuta. Dietro un'apparenza a volte chiusa, c'era un sorriso sincero, luminoso, che raccontava la sua vera essenza. Se n'è andato a 84 anni, lasciando un'eredità enorme nello sport italiano e nella memoria di chi l'ha conosciuto. Nato a Roma, Menichelli aveva inizialmente seguito la strada più comune, quella del calcio.

