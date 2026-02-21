Addio piccolo È morto il piccolo Domenico | l’annuncio devastante

Il piccolo Domenico è deceduto a causa delle complicanze dopo il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino, che aveva appena dieci anni, aveva affrontato con coraggio l’intervento, ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. La famiglia era in attesa di notizie positive, mentre i medici cercavano di salvargli la vita. La sua morte ha lasciato tutti sconvolti.

È morto il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre. Il piccolo era in condizioni critiche da oltre due mesi e veniva mantenuto in vita con supporti meccanici. Il decesso è avvenuto dopo la decisione dei familiari di avviare un percorso di pianificazione condivisa delle cure, finalizzato a evitare l’accanimento terapeutico e ad accompagnare il bambino nella fase terminale. La scelta era stata comunicata pubblicamente dalla madre Patrizia, insieme al proprio legale, con queste parole: «Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita, non è eutanasia.🔗 Leggi su Tvzap.it

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocatoIl piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi andato male.

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.