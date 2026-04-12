Morto a 12 anni nell' idromassaggio | disposta l' autopsia tre indagati

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per la morte di un ragazzo di 12 anni avvenuta in un hotel di Pennabilli. Il ragazzo è rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio la mattina di Pasqua e ha perso la vita. Sono stati iscritti tre persone nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine, che ha disposto anche l’autopsia sul corpo del minorenne.

La Procura della Repubblica di Rimini ha iscritto tre persone nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli la mattina di Pasqua e deceduto dopo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Risucchiato nell’idromassaggio. La procura indaga tre persone per la morte del piccolo Matteo. Disposta anche l’autopsiadi Francesco Zuppiroli Si è tinto d’inchiostro il registro degli indagati per la morte di Matteo Brandimarti. È morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato nell’idromassaggioUna tragedia si è consumata la mattina di Pasqua in una struttura ricettiva di Pennabilli, in provincia di Rimini.