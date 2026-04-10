Una tragedia ha colpito una struttura ricettiva di Pennabilli, in provincia di Rimini, durante la mattina di Pasqua. Un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato dall’idromassaggio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La scena è stata ricostruita dagli inquirenti, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una tragedia si è consumata la mattina di Pasqua in una struttura ricettiva di Pennabilli, in provincia di Rimini. Matteo, 12 anni, si trovava nella vasca idromassaggio insieme ai familiari quando una gamba è rimasta improvvisamente intrappolata nel sistema di aspirazione dell’impianto. La vasca era profonda circa un metro, ma il risucchio lo ha bloccato sott’acqua. Inizialmente nessuno si è accorto della situazione. Quando è scattato l’allarme, il personale ha spento l’impianto, riuscendo a liberarlo. Sono subito iniziati i tentativi di rianimazione e il trasferimento urgente all’ Ospedale Infermi di Rimini, ma le condizioni del ragazzo erano già gravissime: il tempo trascorso sott’acqua era stato troppo lungo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato nell’idromassaggio

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Matteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi - facebook.com facebook

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