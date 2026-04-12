Un 27enne è stato arrestato dalla Procura di Forlì nell’ambito di un’indagine sui decessi di alcuni anziani avvenuti durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Le indagini hanno portato all’ascolto di intercettazioni in cui il sospetto avrebbe pronunciato frasi shock, tra cui affermazioni che indicano un atteggiamento di indifferenza e soddisfazione nei confronti delle sofferenze degli anziani. L’indagine prosegue per fare luce sui fatti.

Ci sarebbero intercettazioni choc dietro l’arresto del 27enne Luca Spada indagato per omicidio volontario nell’ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Forlì sui decessi di alcuni anziani avvenuti nel giro di pochi mesi durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Secondo quanto riportato da "il Resto del Carlino" che pubblica il testo di intercettazioni telefonico-ambientali, l’operatore della Croce Rossa avrebbe detto, in una occasione, «Questi poveri vecchietti soffrono troppo. non è giusto. devono andare dal Buon Dio.» e in un’altra: «Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anziani morti in ambulanza, le frasi choc di Luca Spada: "Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare"

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