Morte di Fabio Ascione benedizione al Policlinico e bara al cimitero scortata dalla polizia domani

Nessun funerale o cremazione è prevista per Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso il 7 aprile a Ponticelli. La benedizione si terrà al Policlinico e domani la bara sarà trasportata al cimitero con una scorta della polizia. Ascione, incensurato, non aveva precedenti penali. La sua morte ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Niente funerali né cremazione per Fabio Ascione, il giovane 20enne incensurato ammazzato il 7 aprile a Ponticelli. Domani la bara sarà scortata dalla polizia dall'obitorio del Policlinico direttamente al cimitero di San Giovanni.🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, giallo sulla morte di Fabio Ascione: rientrava da lavoro e aveva telefonato alla mammaGli investigatori stanno passando al setaccio le ultime ore di vita di Fabio Ascione, il 20enne ucciso con un colpo di pistola al torace all'esterno... Rimasta bloccata nel traffico, rischia di partorire in auto: scortata in ospedale dalla polizia stradaleDurante un servizio di controllo in strada, una pattuglia della polizia stradale di Aprilia ha notato sulla pontina il conducente di un'auto che era...