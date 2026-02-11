Rimasta bloccata nel traffico rischia di partorire in auto | scortata in ospedale dalla polizia stradale

Una donna bloccata nel traffico sulla Pontina rischia di partorire in auto. La polizia stradale di Aprilia interviene subito, scortandola in ospedale. La donna, visibilmente agitata, si trova in una situazione di emergenza, e gli agenti sono riusciti a farle raggiungere l’ospedale in tempo utile.

Durante un servizio di controllo in strada, una pattuglia della polizia stradale di Aprilia ha notato sulla pontina il conducente di un'auto che era in forte stato di agitazione. Lo hanno raggiunto e hanno verificato che stava accadendo l'impensabile.L'uomo infatti stava accompagnando la moglie.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Polizia Stradale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Polizia Stradale

Argomenti discussi: Camion in fiamme sull'A1, traffico bloccato nella notte; Tre mezzi pesanti si scontrano sulla Sp19 nel Bresciano: viabilità in tilt e traffico bloccato; Bloccata sul Cadibona per ore, donna diabetica rischia l’ipoglicemia a causa del traffico paralizzato; Eboli, caos traffico ambulanza bloccata in zona ospedale.

Ambulanza bloccata in Zona Ospedaliera per una voragine, traffico vicino al PoliclinicoVoragine in via Gaetano Salvatore, l'ambulanza del 118 resta bloccata nel traffico in Zona Ospedaliera a Napoli ... fanpage.it

Bloccata sul Cadibona per ore, donna diabetica rischia l’ipoglicemia a causa del traffico paralizzatoBloccata sul Cadibona per ore, donna diabetica rischia l’ipoglicemia a causa del traffico paralizzato ... msn.com

Una persona è rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco - facebook.com facebook