Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita di un giovane di 20 anni, morto a Napoli con un colpo di pistola al torace fuori da un locale in via Miranda. La vittima aveva telefonato alla madre prima di essere colpita e stava rientrando da lavoro quando è avvenuto l'omicidio. La scena del crimine si trova nella periferia orientale della città.

Gli investigatori stanno passando al setaccio le ultime ore di vita di Fabio Ascione, il 20enne ucciso con un colpo di pistola al torace all'esterno del Bar Livery di via Miranda, a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Il colpo è partito da un'auto mentre il ragazzo stava rientrando a casa a piedi. Resta al momento il giallo su movente ed esecutori. Secondo la ricostruzione dei familiari, poco prima delle 5 del mattino Fabio aveva parlato al telefono con la madre. «La mamma lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare. Lui le ha risposto e le ha detto: finisco di mangiare un cornetto prendo le sigarette e mi ritiro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, giallo sulla morte di Fabio Ascione: rientrava da lavoro e aveva telefonato alla mamma

Leggi anche: Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer

Fabio Ascione morto a Ponticelli, la telefonata alla mamma poco prima di essere ucciso: «Mangio il cornetto e torno»«La madre lo ha chiamato poco prima delle 5 per dirgli di tornare a casa perché lei a breve doveva uscire per andare a lavorare.

Temi più discussi: Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a Ponticelli; Napoli, 20enne morto a Ponticelli: Questa zona è dimenticata da tutti: servono fondi per la nostra rinascita; Napoli, giallo sulla morte di Fabio Ascione: rientrava da lavoro e aveva telefonato alla mamma; Ponticelli: il giallo dell'omicidio dell'incensurato Fabio Ascione.

Ponticelli: il giallo dell’omicidio dell’incensurato Fabio AscioneIl fragore dei proiettili ha squarciato l’alba di via Carlo Miranda, nel cuore di Ponticelli. Erano da poco passate le prime luci del giorno quando Fabio Ascione, 20 anni, è stato centrato da un proie ... cronachedellacampania.it

Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista ... fanpage.it

Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso con un proiettile al petto, potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona. Gli investigatori non escludono alcuna pista. - facebook.com facebook

Agguato davanti al bar: Fabio Ascione ucciso a 20anni, notte di sangue a Napoli. La vittima non aveva precedenti penali. Era con alcuni amici, quando è stato raggiunto al torace dai colpi esplosi da uno scooter x.com