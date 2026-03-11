Verso il referendum Morrone Lega | Le imprese votano a maggioranza ' sì'

Da forlitoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si avvicina il referendum, un rappresentante della Lega afferma che le imprese italiane preferiscono il ‘sì’ e votano con consapevolezza. Secondo quanto dichiarato, le aziende si basano su pragmatismo, competenza e attività concreta, mettendo da parte le posizioni ideologiche. La posizione delle imprese è stata comunicata pubblicamente prima delle urne.

“Pragmatismo, conoscenza e lavoro battono l’ideologia: le imprese italiane votano a maggioranza ‘sì’ al referendum sulla giustizia e con cognizione di causa. Un sondaggio presentato questa mattina a Roma testimonia che il 90% degli imprenditori conosce la riforma e che il ‘sì’ prevale in tutte le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, Morrone (Lega): "Da giorni al Bufalini campeggiano volantini che pubblicizzano il No""Di qui la sollecitazione a Carradori a verificare e rimuovere immediatamente in tutte le sedi della sanità pubblica della Romagna eventuali...

“Per il Sì votano massoni, imputati e indagati”: Gratteri nell’occhio del ciclone per le frasi sul ReferendumLe parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, sul referendum della giustizia del 22-23 marzo hanno scatenato un terremoto politico.

Referendum Giustizia: Perché Votare Sì per Migliorare! #shorts

Video Referendum Giustizia: Perché Votare Sì per Migliorare! #shorts

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Verso il referendum Morrone Lega Le...

Temi più discussi: Corrado Caruso dice No al sorteggio in Costituzione; Referendum sulla giustizia, fronte del Sì attivo: il programma degli incontri sul territorio; Referendum sulla giustizia, Morrone (Lega): Da giorni al Bufalini campeggiano volantini che pubblicizzano il No; Referendum sulla giustizia, incontro ad Ascoli con l’on. Morrone.

Verso il referendum. Il Csm scende in campo: tutelare la CassazioneRoma, 10 febbraio 2026 – Basta tatticismi, ora si fa sul serio. Il Comitato dei 15 ufficializzerà oggi una decisione già presa: nessun ricorso contro la delibera del Consiglio dei ministri che, sabato ... quotidiano.net

Verso il referendum. Zaccaria: Il Csm funziona. Il rischio è di indebolirloRoma, 23 febbraio 2026 – Professor Roberto Zaccaria, coordinatore del Consiglio scientifico del Comitato società civile per il No che annovera 124 costituzionalisti, perché votare No al referendum ... quotidiano.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.