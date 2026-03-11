Verso il referendum Morrone Lega | Le imprese votano a maggioranza ' sì'

Mentre si avvicina il referendum, un rappresentante della Lega afferma che le imprese italiane preferiscono il ‘sì’ e votano con consapevolezza. Secondo quanto dichiarato, le aziende si basano su pragmatismo, competenza e attività concreta, mettendo da parte le posizioni ideologiche. La posizione delle imprese è stata comunicata pubblicamente prima delle urne.

"Pragmatismo, conoscenza e lavoro battono l'ideologia: le imprese italiane votano a maggioranza 'sì' al referendum sulla giustizia e con cognizione di causa. Un sondaggio presentato questa mattina a Roma testimonia che il 90% degli imprenditori conosce la riforma e che il 'sì' prevale in tutte le.